Украина надеется договориться с Польшей о транзите зерна
Украинские власти намерены решить проблемы транзита сельскохозяйственной продукции на переговорах с представителями Польши, которые состоятся 16 апреля. Об этом заявил глава Минагрополитики Украины Николай Сольский.
"Мы понимаем, что польским фермерам сложно. <…> Но сложнее всего украинским фермерам. Мы надеемся на конструктив в переговорах в понедельник", — приводит его слова украинское издание "Клименко Тайм".
Ранее власти Польши приняли решение запретить импорт сельхозпродукции с Украины до 30 июня. В ответ Киев обвинил Варшаву в нарушении договора. Кстати, помимо Польши, аналогичный запрет также ввела и Венгрия.
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