Украина надеется договориться с Польшей о транзите зерна

Украинские власти намерены решить проблемы транзита сельскохозяйственной продукции на переговорах с представителями Польши, которые состоятся 16 апреля. Об этом заявил глава Минагрополитики Украины Николай Сольский.

"Мы понимаем, что польским фермерам сложно. <…> Но сложнее всего украинским фермерам. Мы надеемся на конструктив в переговорах в понедельник", — приводит его слова украинское издание "Клименко Тайм".