КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

16 апреля, 10:38

Украина надеется договориться с Польшей о транзите зерна

Украинские власти намерены решить проблемы транзита сельскохозяйственной продукции на переговорах с представителями Польши, которые состоятся 16 апреля. Об этом заявил глава Минагрополитики Украины Николай Сольский.

"Мы понимаем, что польским фермерам сложно. <…> Но сложнее всего украинским фермерам. Мы надеемся на конструктив в переговорах в понедельник", — приводит его слова украинское издание "Клименко Тайм".

Захарова описала ссору Польши и Украины притчей о смерти Иуды

Захарова описала ссору Польши и Украины притчей о смерти Иуды

Ранее власти Польши приняли решение запретить импорт сельхозпродукции с Украины до 30 июня. В ответ Киев обвинил Варшаву в нарушении договора. Кстати, помимо Польши, аналогичный запрет также ввела и Венгрия.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров