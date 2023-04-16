КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 00:52

Украина обвинила Польшу в нарушении договора из-за запрета на импорт зерна

Украина считает, что Польша нарушила договорённости из-за введения запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявило Министерство аграрной политики страны.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров с Украины", — уточняется в сообщении.

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В Киеве подчеркнули, что всегда выступали за открытое, конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. При этом, как указали в ведомстве, действия Варшавы противоречат достигнутым ранее договорённостям. В Минагрополитики считают, что решение разного рода вопросов односторонними кардинальными действиями не ускорит положительного выхода из ситуации, и предлагают в ближайшие дни согласовать новый Меморандум о взаимопонимании, учитывающий интересы Украины и Польши в духе "конструктивного сотрудничества".

Напомним, 15 апреля Польша приняла решение запретить импорт сельхозпродукции с Украины до 30 июня 2023 года. Позднее аналогичный запрет ввела Венгрия.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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