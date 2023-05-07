Киев пригрозил Молдавии контрмерами в ответ на отказ от украинского зерна

Киев может ввести запрет на импорт любой молдавской продукции, если Кишинёв инициирует ограничения на ввоз зерновых из Незалежной. Такое заявление сделал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

"Мы сообщили в Кишинёв, что любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечёт за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы", — заявил Качка изданию "Европейская правда", подчеркнув, что такая инициатива разрабатывается.