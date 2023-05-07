Киев пригрозил Молдавии контрмерами в ответ на отказ от украинского зерна
На Украине обсуждают возможность запрета на импорт молдавской продукции
Киев может ввести запрет на импорт любой молдавской продукции, если Кишинёв инициирует ограничения на ввоз зерновых из Незалежной. Такое заявление сделал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.
"Мы сообщили в Кишинёв, что любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечёт за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы", — заявил Качка изданию "Европейская правда", подчеркнув, что такая инициатива разрабатывается.
Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что республика намерена ввести временное ограничение на импорт зерна с Украины. Боля указал, что большие объёмы запасов местного зерна на складах вызывают волнение у аграриев. Они опасаются, что для нового урожая там может не оказаться места.
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