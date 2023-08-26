В Киеве возмутились планами европейских стран по украинскому зерну
МИД Украины счёл неприемлемым продление запрета импорта зерна после 15 сентября
Продление ограничений на импорт украинской аграрной продукции после 15 сентября является неприемлемым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.
В министерстве обратили внимание на заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что несколько стран, включая Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию, поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года.
"Считаем категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечёт действие запрета", — сказано в заявлении.
МИД Незалежной также не понимает намерения добавить другие категории украинской продукции в список запрещённых к импорту товаров. Киев надеется на поиск сбалансированного решения в соответствии с законодательством ЕС и Соглашением об ассоциации с ЕС.
Ранее Лайф писал о том, что Евросоюз может ввести в отношении Польши штрафные санкции, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт зерна с Украины. В Брюсселе такие действия Варшавы расценивают как нарушение законодательства ЕС.
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