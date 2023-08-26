В Киеве возмутились планами европейских стран по украинскому зерну

Продление ограничений на импорт украинской аграрной продукции после 15 сентября является неприемлемым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

В министерстве обратили внимание на заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что несколько стран, включая Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию, поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года.

"Считаем категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечёт действие запрета", — сказано в заявлении.

МИД Незалежной также не понимает намерения добавить другие категории украинской продукции в список запрещённых к импорту товаров. Киев надеется на поиск сбалансированного решения в соответствии с законодательством ЕС и Соглашением об ассоциации с ЕС.