Глава МИД Турции разочаровал Зеленского правдой о поставках зерна без согласия России

Альтернативные использовавшемуся в рамках зерновой сделки маршруты доставки сельхозпродукции непродуктивны и рискованны, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он выразил сожаление по поводу прекращения действий прежних соглашений.

"К сожалению, зерновые договорённости закончились 17 июля. Было доставлено более 33 млн тонн зерна. Мы знаем, что идут поиски альтернатив для поставок. Но мы видим и считаем альтернативы [прежнему маршруту Черноморской инициативы] непродуктивными и довольно рискованными", — сказал министр в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.