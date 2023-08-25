Глава МИД Турции разочаровал Зеленского правдой о поставках зерна без согласия России
Глава МИД Турции считает рискованными альтернативные маршруты для доставки зерна
Владимир Зеленский и Хакан Фидан. Обложка © Twitter / Turkish MFA
Альтернативные использовавшемуся в рамках зерновой сделки маршруты доставки сельхозпродукции непродуктивны и рискованны, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он выразил сожаление по поводу прекращения действий прежних соглашений.
"К сожалению, зерновые договорённости закончились 17 июля. Было доставлено более 33 млн тонн зерна. Мы знаем, что идут поиски альтернатив для поставок. Но мы видим и считаем альтернативы [прежнему маршруту Черноморской инициативы] непродуктивными и довольно рискованными", — сказал министр в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что для возобновления зерновой сделки прилагаются усилия.
Напомним, действие зерновой сделки было прекращено из-за полного игнорирования российской части документа. Москва отозвала гарантии безопасности в использовавшемся морском коридоре, однако Украина всё равно решила использовать его. Так, 16 августа из Одессы вышло судно с 30 тысячами тонн груза, после чего оно вошло в Босфорский пролив. В Турции заявили, что корабль не перевозил зерно.