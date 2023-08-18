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18 августа, 07:49
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В Турции заявили, что пришедший из Одессы в Босфор сухогруз не перевозит сельхозпродукцию

Минобороны Турции: Судно из Одессы перевозит контейнеры, а не сельхозпродукцию

<p>Судно Joseph Schulte из Одессы в Босфоре. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1692434803012882914?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kiyiemniyet</a></p>

Судно Joseph Schulte из Одессы в Босфоре. Обложка © Twitter / kiyiemniyet

Судно Joseph Schulte из Одессы, впервые вошедшее в Босфор после закрытия зерновой сделки, перевозит не сельхозпродукцию, а контейнеры. Об этом заявило Министерство национальной обороны Турции.

"Прибывшее с Украины и вошедшее в Босфор судно перевозит зерновые. Данное судно загружено контейнерами, оно не перевозит зерно", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили, что же находится в самих контейнерах, загруженных на судно.

В Турции гарантировали безопасный проход судов с зерном, идущих с Украины

В Турции гарантировали безопасный проход судов с зерном, идущих с Украины

Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация заявила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. 16 августа первое судно с 30 тыс. тонн груза вышло по временному коридору из Одессы в Чёрное море. Сегодня корабль вошёл в Босфорский пролив.

Светлана Оперук
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