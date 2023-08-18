В Турции заявили, что пришедший из Одессы в Босфор сухогруз не перевозит сельхозпродукцию

Судно Joseph Schulte из Одессы, впервые вошедшее в Босфор после закрытия зерновой сделки, перевозит не сельхозпродукцию, а контейнеры. Об этом заявило Министерство национальной обороны Турции.

"Прибывшее с Украины и вошедшее в Босфор судно перевозит зерновые. Данное судно загружено контейнерами, оно не перевозит зерно", — говорится в сообщении.