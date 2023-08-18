В Турции заявили, что пришедший из Одессы в Босфор сухогруз не перевозит сельхозпродукцию
Минобороны Турции: Судно из Одессы перевозит контейнеры, а не сельхозпродукцию
Судно Joseph Schulte из Одессы в Босфоре. Обложка © Twitter / kiyiemniyet
Судно Joseph Schulte из Одессы, впервые вошедшее в Босфор после закрытия зерновой сделки, перевозит не сельхозпродукцию, а контейнеры. Об этом заявило Министерство национальной обороны Турции.
"Прибывшее с Украины и вошедшее в Босфор судно перевозит зерновые. Данное судно загружено контейнерами, оно не перевозит зерно", — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве не уточнили, что же находится в самих контейнерах, загруженных на судно.
Напомним, зерновая сделка была прекращена из-за полного игнорирования российской части документа, также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация заявила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. 16 августа первое судно с 30 тыс. тонн груза вышло по временному коридору из Одессы в Чёрное море. Сегодня корабль вошёл в Босфорский пролив.