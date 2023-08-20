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20 августа, 02:18

Польша может нарваться на европейские санкции, если продлит одно решение по Украине

RMF FM: ЕС готов к санкциям против Польши из-за эмбарго на украинское зерно

Если Польша в одностороннем порядке продлит истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, Евросоюз может ввести в отношении неё штрафные санкции. Об этом сообщает RMF FM.

По информации источников польской радиостанции, против продления эмбарго могут выступить 20 государств – членов ЕС, в частности Германия. В Еврокомиссии такие действия Польши расценивают как нарушение законодательства ЕС.

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А ранее неконтролируемый ввоз в страну сельхозпродукции вызвал многочисленные протесты польских фермеров. По словам профессора Варшавского университета естественных наук Аркадиуша Артышака, количество ввезённой в 2022 году украинской пшеницы превысило аналогичный показатель 2021 года в 168 раз, а ввоз кукурузы вырос в 300 раз.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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