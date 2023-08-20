Польша может нарваться на европейские санкции, если продлит одно решение по Украине

Если Польша в одностороннем порядке продлит истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, Евросоюз может ввести в отношении неё штрафные санкции. Об этом сообщает RMF FM.

По информации источников польской радиостанции, против продления эмбарго могут выступить 20 государств – членов ЕС, в частности Германия. В Еврокомиссии такие действия Польши расценивают как нарушение законодательства ЕС.