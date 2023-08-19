В Польше напомнили об опасности "игры" с Украиной

Отношения Украины и Польшы угрожают национальной безопасности последней. Об этом заявил на странице в соцсети X (бывший Twitter) польский публицист Лукаш Важеха.

"Предвыборный лозунг PiS (правящая партия в Польше. — Прим. Лайфа) — "безопасное будущее поляков". Девиз, можно сказать, не очень показательный и среднестатистический. Но припомним, что он представлен стороной, которая в случае Украины играла на грани, ставя под угрозу безопасность польского государства", — сообщил Важеха.