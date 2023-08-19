В Польше напомнили об опасности "игры" с Украиной
Публицист Лукаш Важеха: Связи с Киевом угрожают Польше
Отношения Украины и Польшы угрожают национальной безопасности последней. Об этом заявил на странице в соцсети X (бывший Twitter) польский публицист Лукаш Важеха.
"Предвыборный лозунг PiS (правящая партия в Польше. — Прим. Лайфа) — "безопасное будущее поляков". Девиз, можно сказать, не очень показательный и среднестатистический. Но припомним, что он представлен стороной, которая в случае Украины играла на грани, ставя под угрозу безопасность польского государства", — сообщил Важеха.
Напомним, ранее произошёл скандал между Варшавой и Киевом. МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за заявлений министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Тот призвал Киев быть более благодарным за поддержку и помощь. При этом в офисе главы Незалежной подобные заявления назвали безосновательными. После этого МИД Польши в ответ вызвал на ковёр посла Украины. Как считают в Варшаве, в ухудшении дипотношений между странами виноваты отдельные представители украинской власти. В Кремле же отметили, что со временем разногласия сторон будут только нарастать.
Unsplash