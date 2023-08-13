Бывший украинский министр предрёк раскол между Киевом и Варшавой
Милованов: Напряжение между Украиной и Польшей может закончиться расколом
Допущенные в напряжённых отношениях между Варшавой и Киевом ошибки могут стать причиной раскола. Такое мнение высказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в статье Washington Post.
"Меня это беспокоит, потому что, знаете, история не задана, она не предопределена. Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол", — пояснил Милованов.
В материале также поясняется, что напряжение в двухсторонних отношениях может говорить об истощении, усталости от конфликта и "расшатанных нервах".
Напомним, ранее произошёл скандал между Варшавой и Киевом. МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за заявлений министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Тот призвал Киев быть более благодарным за поддержку и помощь. При этом в офисе главы Незалежной подобные заявления назвали безосновательными. После этого МИД Польши в ответ вызвал на ковёр посла Украины. Как считают в Варшаве, в ухудшении дипотношений между странами виноваты отдельные представители украинской власти. В Кремле же отметили, что со временем разногласия сторон будут только нарастать.
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