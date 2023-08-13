Бывший украинский министр предрёк раскол между Киевом и Варшавой

Допущенные в напряжённых отношениях между Варшавой и Киевом ошибки могут стать причиной раскола. Такое мнение высказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в статье Washington Post.

"Меня это беспокоит, потому что, знаете, история не задана, она не предопределена. Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол", — пояснил Милованов.