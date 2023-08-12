В Польше обвинили Киев в откровенном хамстве

Киевские власти ведут себя по-хамски в отношениях с Варшавой. Об этом в интервью Salon24 заявил польский публицист и политолог Ян Матковский. По его словам, источником власти на Украине является не народ, а олигархи.

"Олигархия цинична, рациональна в поведении и редко проявляет благодарность. Скажем прямо: то, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство", — заявил собеседник издания.