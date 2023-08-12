В Польше обвинили Киев в откровенном хамстве
Польский политолог Матковский: Киев ведёт себя по-хамски с Варшавой
Киевские власти ведут себя по-хамски в отношениях с Варшавой. Об этом в интервью Salon24 заявил польский публицист и политолог Ян Матковский. По его словам, источником власти на Украине является не народ, а олигархи.
"Олигархия цинична, рациональна в поведении и редко проявляет благодарность. Скажем прямо: то, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство", — заявил собеседник издания.
Политолог отметил, что, даже учитывая конфликт с Россией, уровень коррупции на Украине и эксплуатации властями народа ещё высок. Матковский также считает, что все недопонимания между двумя странами должны решаться не в СМИ, а "в кабинетах".
Напомним, ранее произошёл скандал между Варшавой и Киевом. МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за заявлений министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Тот призвал Киев быть более благодарным за поддержку и помощь. При этом в офисе главы Незалежной подобные заявления назвали безосновательными. После этого МИД Польши в ответ вызвал на ковёр посла Украины. Как считают в Варшаве, в ухудшении дипотношений между странами виноваты отдельные представители украинской власти. В Кремле же отметили, что со временем разногласия сторон будут только нарастать.
Pixabay