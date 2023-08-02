Песков: Разногласия Польши и Украины будут только нарастать
Разногласия между Украиной и Польшей продолжат усугубляться. Такой прогноз дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сами поляки имеют много претензий к Украине, разные исторические события, которые мы хорошо помним, тоже наложили глубокий отпечаток на современный характер их взаимоотношений", — рассказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Именно этим вызвано множество противоречий между государствами, которые только продолжат нарастать со временем, объяснил представитель Кремля. Он добавил, что отношения между Варшавой и Киевом всегда были сложной исторической материей, и в наши дни не стали проще. Сейчас свою роль играет ситуация с украинским зерном, которое не вызывает радости у фермеров Польши. А польские граждане не рады необходимости тратить свои деньги на украинских беженцев, которые, похоже, не планируют никуда уезжать, да и ведут себя всё наглее.
Как уже сообщал Лайф, ранее украинский МИД вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после слов министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Он заявил, что Киев мог быть более благодарным за поддержку, оказанную Варшавой. При этом в офисе главы Незалежной заявления союзника сочли безосновательными. После этого МИД Польши вызвал на ковёр посла Украины. В Варшаве считают, что в ухудшении дипломатических отношений между государствами виноваты отдельные представители украинской власти, это следует из заявления замглавы польского МИД.
ТАСС / Артём Геодакян