Песков: Разногласия Польши и Украины будут только нарастать

"Сами поляки имеют много претензий к Украине, разные исторические события, которые мы хорошо помним, тоже наложили глубокий отпечаток на современный характер их взаимоотношений", — рассказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Именно этим вызвано множество противоречий между государствами, которые только продолжат нарастать со временем, объяснил представитель Кремля. Он добавил, что отношения между Варшавой и Киевом всегда были сложной исторической материей, и в наши дни не стали проще. Сейчас свою роль играет ситуация с украинским зерном, которое не вызывает радости у фермеров Польши. А польские граждане не рады необходимости тратить свои деньги на украинских беженцев, которые, похоже, не планируют никуда уезжать, да и ведут себя всё наглее.