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Опубликовано 2 августа 2023, 16:36

В Госдуме сочли, что Польша проявила свою хищническую сущность в последнем скандале с Украиной

Депутат Толмачёв: Польша готовит базу для захвата части территории Украины

Польша готовит базу для захвата части территории Украины, что подтверждает последний дипломатический скандал между Варшавой и Киевом. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

"Правительство Польши начинает проявлять свою истинную хищническую сущность, и до украинского руководства наконец-то начинает доходить, что поступающая помощь — не акт благотворительности, а результат холодного расчёта, направленного на отторжение западных украинских земель", — отметил собеседник Лайфа.

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Напомним, скандал разгорелся, когда министр президентской канцелярии Польши Марчин Пшидач заявил, что Киев мог быть более благодарным за поддержку, оказанную Варшавой. После этого украинский МИД вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого, а в офисе главы Незалежной заявления союзника сочли безосновательными. После этого уже польский МИД вызвал на ковёр посла Украины.

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LIFE / Эмин Калантаров

Ольга Годуненко
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