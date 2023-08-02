В Госдуме сочли, что Польша проявила свою хищническую сущность в последнем скандале с Украиной

Польша готовит базу для захвата части территории Украины, что подтверждает последний дипломатический скандал между Варшавой и Киевом. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

"Правительство Польши начинает проявлять свою истинную хищническую сущность, и до украинского руководства наконец-то начинает доходить, что поступающая помощь — не акт благотворительности, а результат холодного расчёта, направленного на отторжение западных украинских земель", — отметил собеседник Лайфа.

Напомним, скандал разгорелся, когда министр президентской канцелярии Польши Марчин Пшидач заявил, что Киев мог быть более благодарным за поддержку, оказанную Варшавой. После этого украинский МИД вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого, а в офисе главы Незалежной заявления союзника сочли безосновательными. После этого уже польский МИД вызвал на ковёр посла Украины.