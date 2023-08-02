В МИД Польши рассказали, кто виноват в ухудшении отношений с Киевом

Польша считает, что в ухудшении дипломатических отношений между Варшавой и Киевом виноваты отдельные представители украинской власти. Такое заявление сделал замглавы МИД республики Павел Яблонский в эфире радио RMF FM.

"Разговор, как всегда, будет честным и предметным. Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие", — рассказал глава польской дипломатии.

Сам Яблонский связывает появившиеся в отношениях между странами проблемы с эмоциональностью со стороны Украины. Он добавил, что это можно понять, но в то же время и украинцы не должны так потребительски относиться к своим союзникам.