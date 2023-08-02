В МИД Польши рассказали, кто виноват в ухудшении отношений с Киевом
МИД Польши: Отношения Киева и Варшавы портят отдельные украинские политики
Польша считает, что в ухудшении дипломатических отношений между Варшавой и Киевом виноваты отдельные представители украинской власти. Такое заявление сделал замглавы МИД республики Павел Яблонский в эфире радио RMF FM.
"Разговор, как всегда, будет честным и предметным. Мы представим нашу оценку того, как выглядят сегодня наши взаимоотношения, а они, увы, по причине заявлений некоторых представителей украинских властей в последнее время не самые хорошие", — рассказал глава польской дипломатии.
Сам Яблонский связывает появившиеся в отношениях между странами проблемы с эмоциональностью со стороны Украины. Он добавил, что это можно понять, но в то же время и украинцы не должны так потребительски относиться к своим союзникам.
Как уже сообщал Лайф, ранее украинский МИД вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после слов министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Он заявил, что Киев мог быть более благодарным за поддержку, оказанную Варшавой. При этом в офисе главы Незалежной заявления союзника сочли безосновательными. После этого МИД Польши вызвал на ковёр посла Украины.
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