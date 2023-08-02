Зеленский попытался потушить ярость Польши красивыми словами о "трещинах в щите Европы"
Зеленский призвал Польшу не допускать вражды с Киевом из-за политических амбиций
Президент Польши Анджей Дуда и украинский лидер Владимир Зеленский. Обложка © Twitter / ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя дипломатический скандал с Польшей, заявил, что нельзя позволять политическим амбициям портить отношения между поляками и украинцами. Он обратился к коллегам публично через Twitter.
"Мы благодарны каждому народу, который помогает. Мы высоко ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы — от моря до моря", — написал лидер Незалежной.
По мнению Зеленского, "никакой трещинки в этом щите быть не может". Он обратил внимание на разные "течения", при которых политика пытается быть выше единства народов, а эмоции — выше их фундаментальных интересов. Президент Украины пообещал, что не даст "политическим моментам" испортить отношения между Киевом и Варшавой, а эмоциям следует остыть.
Как уже сообщал Лайф, украинский МИД вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после слов министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Он заявил, что Киев мог быть благодарнее за поддержку, оказанную Варшавой. При этом в офисе главы Незалежной заявления союзника сочли безосновательными. После этого МИД Польши вызвал на ковёр посла Украины, а польского премьера Моравецкого действия Киева привели в ярость.