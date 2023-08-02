Зеленский попытался потушить ярость Польши красивыми словами о "трещинах в щите Европы"

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя дипломатический скандал с Польшей, заявил, что нельзя позволять политическим амбициям портить отношения между поляками и украинцами. Он обратился к коллегам публично через Twitter.

"Мы благодарны каждому народу, который помогает. Мы высоко ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы — от моря до моря", — написал лидер Незалежной.

По мнению Зеленского, "никакой трещинки в этом щите быть не может". Он обратил внимание на разные "течения", при которых политика пытается быть выше единства народов, а эмоции — выше их фундаментальных интересов. Президент Украины пообещал, что не даст "политическим моментам" испортить отношения между Киевом и Варшавой, а эмоциям следует остыть.