В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за Украины
Mysl Polska: Польша загнала себя в ловушку из-за помощи Украине
Польша стала жертвой собственной пропаганды и загнала себя в ловушку из-за помощи Киеву. Об этом пишет редактор Myśl Polska Ян Энгельгард.
"Продвижение тезиса о том, что Украина воюет за весь "свободный мир", за Европу и за то, чтобы Польше быть или не быть, — очень удобно властям в Киеве. Это даёт им поддержку, военную, финансовую и политическую помощь. Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это "наш конфликт", — отметил Энгельгард.
Журналист добавил, что слова польских политиков о "гибели украинцев за нашу свободу" являются абсурдными и не имеющими отношения к реальности, а украинский конфликт касается только Киева и Москвы.
Ранее Лайф писал, что среди жителей Польши растёт недовольство украинцами: граждане страны стали намного хуже относиться к украинцам из-за проблем, которые спровоцировал наплыв беженцев. Об этом рассказала социолог Дорота Перетяткович.
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