"Продвижение тезиса о том, что Украина воюет за весь "свободный мир", за Европу и за то, чтобы Польше быть или не быть, — очень удобно властям в Киеве. Это даёт им поддержку, военную, финансовую и политическую помощь. Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это "наш конфликт", — отметил Энгельгард.