"Время делать выводы": Поляки назвали Подоляка "придурком" в ответ на его дерзость

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк столкнулся с жёсткой критикой со стороны читателей польского издания wPolityce из-за своего высказывания о том, что Киев и Варшава после завершения спецоперации начнут конкурировать.

"Советник президента Украины Михаил Подоляк сказал то, что много раз говорил Ярослав Качиньский, поэтому поляки это прекрасно знают. Однако надо быть полным "политическим придурком", чтобы говорить такие слова в столь драматической для вашей страны (Украины) ситуации", — написал mlodykisel.



В свою очередь, głosLudu заявил, что всем очень повезло, что "глупая нация" уже показывает "своё волчье рыло". По словам janek1605, Подоляку следует беспокоиться о совершенно других вещах, ведь "большое наступление производит на русских небольшое впечатление". А mistral68 написал, что многие предсказывали, что Украина раскроется и покажет своё эгоистичное лицо.

"Не кусай руку, которая тебя кормит", — посоветовал J-M.

По словам pankracy, эта "конкуренция", очевидно, — удар в спину. А Wrocław назвал заявление Подоляка вероломным.

"Добро пожаловать в мир реальной политики. Время делать выводы", — написал Nasze morze.