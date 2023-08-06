В Киеве рассказали, когда их "близкая дружба" с Польшей закончится
Подоляк: Польша прекратит быть "близким другом" Киева после окончания СВО
Украина перестанет воспринимать Польшу как близкого друга, как только завершатся боевые действия. Затем между этими двумя странами начнётся конкуренция, при этом Киев будет жёстко защищать собственные интересы. Об этом рассказал в эфире украинского телеканала "Дом" советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.
Подоляк заявил, что Варшава является близким партнёром и другом Киева в данный момент, однако так будет не всегда: как только закончится спецоперация, Польша и Украина станут конкурентами.
"После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее. И, конечно, мы будем точно находиться на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жёстко", — пояснил Подоляк.
По словам Подоляка, противоречия, которые возникли между Варшавой и Киевом, — это дискуссия, и она не станет причиной разрыва отношений, так как её можно вести "максимально открыто".
Как уже сообщал Лайф, ранее украинский МИД вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после слов министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Он заявил, что Киев мог быть более благодарным за поддержку, оказанную Варшавой. При этом в офисе главы Незалежной заявления союзника сочли безосновательными. После этого МИД Польши вызвал на ковёр посла Украины.
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