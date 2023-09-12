Премьер Польши обещал пойти наперекор приказу ЕС снять эмбарго на украинское зерно
Премьер Польши Моравецкий пообещал не дать "затопить" страну украинским зерном
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Обложка © ТАСС / AP / Chris Young
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не даст "затопить" себя украинским зерном. Об этом он написал в Twitter, а также разместил предвыборный ролик правящей партии "Право и справедливость", где ситуация с сельхозпродукцией называется самой важной в текущей повестке Польши.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не даст "затопить" себя украинским зерном. Видео © Twitter / Prawo i Sprawiedliwość
"Польша не позволит украинскому зерну себя затопить. Независимо от того, что решат чиновники Брюсселя, мы не откроем наши границы", — подчеркнул Моравецкий.
В предвыборном ролике он заметил, что только правительство "Права и справедливости" даёт гарантии защиты интересов польских фермеров. Правящая партия говорит "нет" попыткам обвалить рынок страны, заметил он и добавил, что именно твёрдая позиция политсилы помогла приостановить импорт украинского зерна на общий рынок ЕС. Сейчас Брюссель рассуждает, сохранить ли этот запрет, но Моравецкий обещает пойти наперекор Евросоюзу в случае решения отменить эмбарго.
Ранее Лайф писал о том, что Евросоюз может ввести в отношении Польши штрафные санкции, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт зерна с Украины, который заканчивается 15 сентября. В Брюсселе такие действия Варшавы расценивают как нарушение законодательства ЕС. Польшу поддержали лишь Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Временно отказаться от украинского зерна хочет и Молдавия, которая пожаловалась на волнения среди местных аграриев. В МИД Украины считают неприемлемым продление запрета.