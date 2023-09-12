Премьер Польши обещал пойти наперекор приказу ЕС снять эмбарго на украинское зерно

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не даст "затопить" себя украинским зерном. Об этом он написал в Twitter, а также разместил предвыборный ролик правящей партии "Право и справедливость", где ситуация с сельхозпродукцией называется самой важной в текущей повестке Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не даст "затопить" себя украинским зерном. Видео © Twitter / Prawo i Sprawiedliwość

"Польша не позволит украинскому зерну себя затопить. Независимо от того, что решат чиновники Брюсселя, мы не откроем наши границы", — подчеркнул Моравецкий.