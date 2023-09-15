Польский министр объявил сельское хозяйство Украины угрозой для Евросоюза
Польский министр Телюс: Сельское хозяйство Украины представляет угрозу для ЕС
Сельское хозяйство Украины угрожает агропромышленному комплексу всего Европейского союза. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс.
"Мы должны внимательнее отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы", — сказал глава ведомства в интервью PAP.
Он также напомнил об условиях вступления Украины в ЕС, которые касаются сельского хозяйства. Телюс добавил, что продление эмбарго на поставки зерна с Украины будет иметь политический подтекст. По его словам, в Европе есть силы, желающие дестабилизировать экономическую ситуацию в Польше. Так, министр отметил, что оппозиция республики почти целиком состоит в Европейской народной партии (христианские демократы) Манфреда Вебера, который "очень не любит" поляков.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия может оштрафовать Польшу, если она в одностороннем порядке продлит эмбарго на импорт зерна из Незалежной. В Брюсселе считают, что действия Варшавы нарушают законодательство ЕС. Польшу поддержали четыре государства: Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. В Киеве же считают продление запрета неприемлемым. 13 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика не даст "затопить" себя украинским зерном. Более того, Варшава в одностороннем порядке продлит эмбарго, если этого не сделает ЕК.
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