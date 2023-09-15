Польский министр объявил сельское хозяйство Украины угрозой для Евросоюза

"Мы должны внимательнее отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы", — сказал глава ведомства в интервью PAP.

Он также напомнил об условиях вступления Украины в ЕС, которые касаются сельского хозяйства. Телюс добавил, что продление эмбарго на поставки зерна с Украины будет иметь политический подтекст. По его словам, в Европе есть силы, желающие дестабилизировать экономическую ситуацию в Польше. Так, министр отметил, что оппозиция республики почти целиком состоит в Европейской народной партии (христианские демократы) Манфреда Вебера, который "очень не любит" поляков.