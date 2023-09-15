Украина обвинила Польшу в намеренном препятствовании транзиту зерна
RMF: Киев обвинил Варшаву в умышленном препятствовании транзиту зерна
Украина обвинила Польшу в умышленном создании препятствий для транзита своего зерна. Напряжённая ситуация возникла в ходе заседания Координационной платформы по экспорту сельхозпродукции из Незалежной. Об этом в беседе с RMF FM заявил высокопоставленный дипломат ЕС, участвующий в собрании.
"Возникла очень напряжённая ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны... Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна", — сказал он.
В частности, продолжил дипломат, Польша намеренно ввела ветеринарный контроль, чтобы замедлить процесс ожидания на погранпереходах, где зерно простаивает до 12 дней. Тем не менее Украине не поможет проявление эмоций, ведь данная история имеет как экономическое, так и политическое измерение, заявили в ЕС.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия может оштрафовать Польшу, если она в одностороннем порядке продлит эмбарго на его импорт из Незалежной. В Брюсселе считают, что действия Варшавы нарушают законодательство Евросоюза. Поддержали эту политику только четыре государства: Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Однако в МИД Незалежной считают продление запрета неприемлемым. А 13 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не даст "затопить" себя украинским зерном. Более того, Варшава в одностороннем порядке продлит эмбарго, если это не сделает Еврокомиссия.
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