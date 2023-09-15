Украина обвинила Польшу в намеренном препятствовании транзиту зерна

Украина обвинила Польшу в умышленном создании препятствий для транзита своего зерна. Напряжённая ситуация возникла в ходе заседания Координационной платформы по экспорту сельхозпродукции из Незалежной. Об этом в беседе с RMF FM заявил высокопоставленный дипломат ЕС, участвующий в собрании.

"Возникла очень напряжённая ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны... Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна", — сказал он.