Зерно раздора: На Украине заявили о начале аграрной войны с Польшей
Вести.ua: Украина и Польша начали аграрную войну из-за зерна
Украина и Польша начали настоящую "аграрную войну" из-за запрета Варшавы на импорт зерна из Незалежной, пишет портал "Вести.ua".
"Польша и Украина начали "аграрную войну". <...> Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода", — говорится в публикации.
Издание указало, что "зерно раздора" берёт начало из весны текущего года, когда польские фермеры стали бастовать из-за падения цен на данную сельскохозяйственную культуру почти вдвое. Причина тому — ввоз в страну дешёвой продукции с Украины.
Причём польские политики не теряют возможности заработать себе очки на острой теме и на фоне вышеназванной "аграрной войны" часто делают громкие заявления об отношениях с Киевом.
Тем временем "эпопея" с украинским зерном только набирает обороты. Так, Еврокомиссия может оштрафовать Польшу, если она в одностороннем порядке продлит эмбарго на его импорт из Незалежной. В Брюсселе считают, что действия Варшавы нарушают законодательство Евросоюза. Поддержали эту политику только четыре государства: Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Однако в МИД Незалежной считают продление запрета неприемлемым. А вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не даст "затопить" себя украинским зерном. Более того, Варшава в одностороннем порядке продлит эмбарго, если это не сделает Еврокомиссия.
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