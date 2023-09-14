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14 сентября, 06:30

Зерно раздора: На Украине заявили о начале аграрной войны с Польшей

Вести.ua: Украина и Польша начали аграрную войну из-за зерна

Украина и Польша начали настоящую "аграрную войну" из-за запрета Варшавы на импорт зерна из Незалежной, пишет портал "Вести.ua".

"Польша и Украина начали "аграрную войну". <...> Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода", говорится в публикации.

Издание указало, что "зерно раздора" берёт начало из весны текущего года, когда польские фермеры стали бастовать из-за падения цен на данную сельскохозяйственную культуру почти вдвое. Причина тому — ввоз в страну дешёвой продукции с Украины.

Причём польские политики не теряют возможности заработать себе очки на острой теме и на фоне вышеназванной "аграрной войны" часто делают громкие заявления об отношениях с Киевом.

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Тем временем "эпопея" с украинским зерном только набирает обороты. Так, Еврокомиссия может оштрафовать Польшу, если она в одностороннем порядке продлит эмбарго на его импорт из Незалежной. В Брюсселе считают, что действия Варшавы нарушают законодательство Евросоюза. Поддержали эту политику только четыре государства: Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Однако в МИД Незалежной считают продление запрета неприемлемым. А вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не даст "затопить" себя украинским зерном. Более того, Варшава в одностороннем порядке продлит эмбарго, если это не сделает Еврокомиссия.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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