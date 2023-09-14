Зерно раздора: На Украине заявили о начале аграрной войны с Польшей

Украина и Польша начали настоящую "аграрную войну" из-за запрета Варшавы на импорт зерна из Незалежной, пишет портал "Вести.ua".

"Польша и Украина начали "аграрную войну". <...> Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода", — говорится в публикации.

Издание указало, что "зерно раздора" берёт начало из весны текущего года, когда польские фермеры стали бастовать из-за падения цен на данную сельскохозяйственную культуру почти вдвое. Причина тому — ввоз в страну дешёвой продукции с Украины.