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16 сентября, 19:25

Киев выразил недовольство риторикой Польши по теме украинского зерна

Стефанишина: Риторика Польши об украинском зерне стала неожиданной для Киева

Власти Украины не рассчитывали, что Польша так жёстко выскажется по вопросу экспорта зерна, сообщила в эфире телеканала "Рада" вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно — такая жёсткая риторика польской стороны", — пояснила Стефанишина.

По её словам, Польша и Украина всегда были конкурентами на зерновом рынке, но в условиях боевых действий Киев предполагал, что поведение Варшавы будет иным. Стефанишина подчеркнула, что обе страны ранее всегда находили возможности для решения проблем, связанных с торговлей. Она выразила надежду, что в "отдельных столицах" увидят в действиях украинских властей нарушение европейской нормы и Конституции ЕС, они не должны получить поддержку.

Страны Восточной Европы не подчинились ЕК и продлили запрет на ввоз зерна с Украины

Страны Восточной Европы не подчинились ЕК и продлили запрет на ввоз зерна с Украины

Напомним, Еврокомиссия решила не продлевать запрет на импорт зерна из Незалежной. Киев должен к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта агропродукции в ЕС. При этом власти Словакии и Венгрии вслед за Польшей решили продлить запрет на ввоз украинского зерна вопреки решению ЕК.

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Анатолий Симоненко
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