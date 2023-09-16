Киев выразил недовольство риторикой Польши по теме украинского зерна

Власти Украины не рассчитывали, что Польша так жёстко выскажется по вопросу экспорта зерна, сообщила в эфире телеканала "Рада" вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно — такая жёсткая риторика польской стороны", — пояснила Стефанишина.

По её словам, Польша и Украина всегда были конкурентами на зерновом рынке, но в условиях боевых действий Киев предполагал, что поведение Варшавы будет иным. Стефанишина подчеркнула, что обе страны ранее всегда находили возможности для решения проблем, связанных с торговлей. Она выразила надежду, что в "отдельных столицах" увидят в действиях украинских властей нарушение европейской нормы и Конституции ЕС, они не должны получить поддержку.