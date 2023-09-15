Страны Восточной Европы не подчинились ЕК и продлили запрет на ввоз зерна с Украины

По данным словацкого телеканал Markiza, запрет на ввоз украинского зерна со стороны Братиславы начнёт действовать с завтрашнего дня, с 16 сентября. В свою очередь министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь отметил, что Будапешт также с 16 сентября вводит запрет на ввоз с территории Незалежной 24 видов сельхозпродукции. Помимо зерна, сюда, в частности, входят овощи, мясо и мёд.