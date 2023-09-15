Страны Восточной Европы не подчинились ЕК и продлили запрет на ввоз зерна с Украины
Словакия и Венгрия вслед за Польшей продлили запрет на ввоз украинского зерна
Власти Словакии и Венгрии вслед за Польшей решили продлить запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии (ЕК) снять эмбарго.
По данным словацкого телеканал Markiza, запрет на ввоз украинского зерна со стороны Братиславы начнёт действовать с завтрашнего дня, с 16 сентября. В свою очередь министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь отметил, что Будапешт также с 16 сентября вводит запрет на ввоз с территории Незалежной 24 видов сельхозпродукции. Помимо зерна, сюда, в частности, входят овощи, мясо и мёд.
"Венгрия на национальном уровне закрывает границы, распространяя это на 24 украинских товара", — написал Надь в соцсети Facebook*.
Напомним, ещё в апреле Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Затем эти страны отменили данные меры в обмен на решение ЕК установить эмбарго на поставки с Украины четырёх видов зерновых и масличных культур — пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса. В Польше заявляли о планах в одностороннем порядке продлить запрет на импорт, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщал, что республика не даст "затопить" себя украинским зерном. При этом Еврокомиссия грозила Варшаве штрафом.
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