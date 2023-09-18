Три европейских страны покинули координационную платформу ЕК по украинскому зерну
PAP: Венгрия, Польша и Словакия вышли из платформы ЕК по украинскому зерну
Венгрия, Польша и Словакия вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии из-за угроз со стороны Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия. Об этом сообщает в понедельник, 18 сентября Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники в ЕС.
Таким образом, в комиссии останутся только три государства — Болгария, Румыния и, непосредственно, сама Украина.
"Другие страны отказываются от работы в рамках платформы из-за бюрократии и и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, в разбирательствах в ВТО", — уточнил собеседник польского издания.
Ранее Лайф рассказывал, что польские власти с 16 сентября продлили запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго. Как заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, страна уже приняла решение и не намерена слушать Берлин или Брюссель. Власти Словакии и Венгрии последовали примеру Польши. Более ого, Будапешт с 16 сентября вводит запрет на ввоз с территории Незалежной 24 видов сельхозпродукции. Помимо зерна, сюда, в частности, входят овощи, мясо и мёд.