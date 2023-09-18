Три европейских страны покинули координационную платформу ЕК по украинскому зерну

Венгрия, Польша и Словакия вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии из-за угроз со стороны Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия. Об этом сообщает в понедельник, 18 сентября Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники в ЕС.

Таким образом, в комиссии останутся только три государства — Болгария, Румыния и, непосредственно, сама Украина.