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21 сентября, 14:00
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Зеленский прибыл в Конгресс США, где ему всё равно не дадут выступить

Владимир Зеленский прибыл в здание Капитолия в Вашингтоне, где должен выступить перед американским конгрессом на фоне недовольства многих республиканцев наращиванием помощи Украине. Однако большого выступления не будет: спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отказал предоставлять Зеленскому площадку, сославшись на занятость законодателей, пообещав, что встретится с ним в частном порядке.

Зеленский прибыл в здание Конгресса США. Видео © Sky News

Отметим, что некоторые другие конгрессмены — преимущественно демократы — тоже изъявили желание встретиться с визитёром с Украины, однако в каком формате может состояться это общение, пока не известно.

Зеленский посетит Пентагон

Зеленский посетит Пентагон

Напомним, что Зеленский сейчас находится в Нью-Йорке. Там он уже навестил украинских военных, проходящих в США лечение и реабилитацию, и выступил на заседании Совбеза ООН, назвав два условия, при которых Киев согласится сесть за стол переговоров с российской стороной. Кроме того, сегодня президент США Джо Байден ждёт Зеленского с отчётом о текущей ситуации в зоне СВО.

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Официальный сайт Зеленского

Марина Калегина
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