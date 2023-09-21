Зеленский прибыл в Конгресс США, где ему всё равно не дадут выступить
Владимир Зеленский прибыл в здание Капитолия в Вашингтоне, где должен выступить перед американским конгрессом на фоне недовольства многих республиканцев наращиванием помощи Украине. Однако большого выступления не будет: спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти отказал предоставлять Зеленскому площадку, сославшись на занятость законодателей, пообещав, что встретится с ним в частном порядке.
Зеленский прибыл в здание Конгресса США. Видео © Sky News
Отметим, что некоторые другие конгрессмены — преимущественно демократы — тоже изъявили желание встретиться с визитёром с Украины, однако в каком формате может состояться это общение, пока не известно.
Напомним, что Зеленский сейчас находится в Нью-Йорке. Там он уже навестил украинских военных, проходящих в США лечение и реабилитацию, и выступил на заседании Совбеза ООН, назвав два условия, при которых Киев согласится сесть за стол переговоров с российской стороной. Кроме того, сегодня президент США Джо Байден ждёт Зеленского с отчётом о текущей ситуации в зоне СВО.
Официальный сайт Зеленского