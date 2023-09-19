Дуда намекнул Украине на способность Польши перекрыть транзит оружия для ВСУ

Польский президент Анджей Дуда напомнил Киеву, который намерен судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна, что именно через республику на Украину поступает помощь и оружие для ВСУ. Заявление он сделал на брифинге после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной и для Украины тоже", — сказал президент, отвечая на вопрос об иске Киева против Варшавы из-за решения продлить запрет на поставки в Польшу украинского зерна.