Дуда намекнул Украине на способность Польши перекрыть транзит оружия для ВСУ
Анджей Дуда напомнил Киеву, что помощь Украине проходит через Польшу
Польский президент Анджей Дуда. Фото © ТАСС / АР / Richard Drew
Польский президент Анджей Дуда напомнил Киеву, который намерен судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна, что именно через республику на Украину поступает помощь и оружие для ВСУ. Заявление он сделал на брифинге после выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной и для Украины тоже", — сказал президент, отвечая на вопрос об иске Киева против Варшавы из-за решения продлить запрет на поставки в Польшу украинского зерна.
Ранее Лайф писал, что Венгрия, Польша и Словакия вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии из-за угроз со стороны Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия. Позже, 18 сентября, стало известно, что Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, которые запретили импорт украинской агропродукции.