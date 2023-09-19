Североатлантический альянс допустил роковую ошибку, когда подтолкнул Украину к конфликту с Россией и взялся помогать Киеву оружием. Тем самым НАТО обнажило собственную уязвимость, уверена обозреватель испанского издания Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес.

"Конфликт на Украине убедительно показал, что НАТО не способно защитить даже собственную территорию. Киев продолжает слабеть, и история с Украиной подходит к концу", — считает автор статьи.

Журналистка добавила, что активное снабжение ВСУ привело к опустошению складов альянса. Внушительный арсенал был главным аргументом США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и теперь Вашингтон оказался в опасности, подчеркнула обозреватель.

"Что будет дальше? Похоже, пророчество уже написано и всё уже предопределено", — подытожила автор.