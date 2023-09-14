Дуда признал, что речи о приёме Украины в НАТО сейчас быть не может

На сегодняшний день речи о принятии Украины в Североатлантический альянс быть не может. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на экономическом форуме в Крынице-Здруй. Его слова приводит агентство РАР.

Он сообщил, что накануне саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе 11–12 июля, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров по перспективам Киева на вступление в блок. По словам польского лидера, все они "прекрасно отдавали себе отчёт, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", так как в соответствии со статьёй Североатлантического альянса об обязательствах коллективной обороны это означало бы вступление блока в войну с Россией.

"Поэтому было очевидно, что страны НАТО не согласятся", — сказал Дуда, добавив, что на саммите говорили о том, чтобы "открыть Украине дверь в НАТО".