В Госдуме раскрыли самую большую проблему Польши

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что сегодня самая большая проблема Польши — "сумасшедшие у власти". Он напомнил, что в октябре в республике должны пройти парламентские выборы.

Как указал председатель ГД, власти страны в преддверии избирательной кампании пытаются спасти рейтинги правящей партии "Право и справедливость". Президент Польши Анджей Дуда и его фракция готовы пойти на многое для сохранения личной власти, подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

"В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии? Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши", — написал Володин в своём телеграм-канале.

По его мнению, проамериканская политика Дуды негативно сказалась на рейтингах партии "Право и справедливость". Согласно опросам, за неё готовы проголосовать всего треть жителей Польши. Также спикер Госдумы подчеркнул, что и политика Варшавы в отношении Украины "не добавляет популярности" правящей в стране партии.

"Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы", — отметил парламентарий.

Несмотря на то что такой угрозы не существует, власти Польши стянули около десяти тысяч военных к границам Белоруссии, подчеркнул Володин.