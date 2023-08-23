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Регион
Опубликовано 23 августа 2023, 09:10
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В Госдуме раскрыли самую большую проблему Польши

Спикер ГД Володин назвал сумасшедших у власти самой большой проблемой Польши

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что сегодня самая большая проблема Польши — "сумасшедшие у власти". Он напомнил, что в октябре в республике должны пройти парламентские выборы.

Как указал председатель ГД, власти страны в преддверии избирательной кампании пытаются спасти рейтинги правящей партии "Право и справедливость". Президент Польши Анджей Дуда и его фракция готовы пойти на многое для сохранения личной власти, подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

"В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии? Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти — самая большая проблема сегодняшней Польши", — написал Володин в своём телеграм-канале.

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По его мнению, проамериканская политика Дуды негативно сказалась на рейтингах партии "Право и справедливость". Согласно опросам, за неё готовы проголосовать всего треть жителей Польши. Также спикер Госдумы подчеркнул, что и политика Варшавы в отношении Украины "не добавляет популярности" правящей в стране партии.

"Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы", — отметил парламентарий.

Несмотря на то что такой угрозы не существует, власти Польши стянули около десяти тысяч военных к границам Белоруссии, подчеркнул Володин.

Ранее обозреватель издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич выразил мнение, что массовые закупки Польшей наступательного вооружения свидетельствуют о подготовке Варшавы к войне на фоне неминуемого поражения Украины. При этом публицист особо отметил, что власти республики забывают о негативном опыте Незалежной, чересчур полагавшейся на западные вооружения.

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ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Иван Косицын
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