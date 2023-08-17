В Польше заявили о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Киева

По словам Зинкевича, складывается впечатление, что власти Польши готовятся к войне. Вместе с тем он отметил, что Варшава забывает о негативном опыте Киева, чересчур полагавшегося на западные вооружения. "Ужасное техническое состояние" этого оружия, его высокая ненадёжность и плохая неэффективность приводит к неспособности украинских войск вести противостоять современной российской армии, подчеркнул обозреватель. Он добавил, что нынешнее изменение стратегии ВСУ может лишь отстрочить неминуемое поражение, но никак не изменить ситуацию на поле боя.