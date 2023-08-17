В Польше заявили о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Киева
Myśl Polska: Польша готовится к войне на фоне неизбежного поражения ВСУ
Массовые закупки Польшей наступательного вооружения свидетельствует о подготовке Варшавы к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Такое мнение высказал обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
"Мы являемся свидетелями смелых планов вооружения варшавского правительства и закупок большого количества наступательных вооружений", — отметил автор публикации.
По словам Зинкевича, складывается впечатление, что власти Польши готовятся к войне. Вместе с тем он отметил, что Варшава забывает о негативном опыте Киева, чересчур полагавшегося на западные вооружения. "Ужасное техническое состояние" этого оружия, его высокая ненадёжность и плохая неэффективность приводит к неспособности украинских войск вести противостоять современной российской армии, подчеркнул обозреватель. Он добавил, что нынешнее изменение стратегии ВСУ может лишь отстрочить неминуемое поражение, но никак не изменить ситуацию на поле боя.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вооружённые силы республики заслонят Брестские ворота вертолётами Apache и танками Abrams. По его мнению, американская техника станет "непреодолимой преградой" для возможных атак на польско-белорусской границе.
ТАСС / EPA