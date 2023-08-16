Вскрылась роль Латвии в подготовке поляков к конфликту с Белоруссией
Военный политолог Перенджиев: Латвия боится агрессии Польши в адрес Белоруссии
Мобилизация пограничников в Латвии и рост напряжённости на белорусско-латвийской границе могут указывать на подготовку Польши к агрессивным действиям против Минска. Таким мнением поделился с журналистами в среду, 16 августа, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
"Мобилизация пограничников указывает на фобии внутри руководства Латвии. Белоруссия не собирается угрожать ни этой стране, ни другим своим соседям, подчеркнуто говоря о том, что готова только к обороне", — приводит его слова "Лента.ru".
Позиция властей Латвии, со слов Перенджиева, такова: они опасаются, что в случае агрессии поляков в сторону Белоруссии республика при поддержке российских войск может не только отбросить противника, но и ударить по приграничным латвийским регионам.
Военный политолог добавил, что и в самой Белоруссии уже указывали на вероятность столкновения со странами НАТО, а разведка фиксировала передвижение военных подразделений из глубины Польши к её границам.
Ранее сообщалось, что Польша создаёт новую воинскую часть вблизи границы с Белоруссией. Группировка, как утверждают в Варшаве, носит "учебно-оборонительный характер" и будет заниматься обучением польских военных в Подляском воеводстве вблизи границы, а также созданием резерва на случай ухудшения ситуации. Кроме того, Польша уже разместила снайперов на границе с Белоруссией.
ТАСС / EPA / VALDA KALNINA