Минобороны Польши обещало поставить заслон из Apache и Abrams перед Брестскими воротами

Польша хочет получить от США вертолёты и танки, которые якобы должны помочь в установлении безопасности на восточном фланге. Об этом сказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью TVP Info.

"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолётов Apache. Abrams вместе с Apache сформируют заслон, который закроет Брестские ворота", — пояснил он.