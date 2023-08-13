Минобороны Польши обещало поставить заслон из Apache и Abrams перед Брестскими воротами
Блащак: Польша заслонит Брестские ворота вертолётами Apache и танками Abrams
Польша хочет получить от США вертолёты и танки, которые якобы должны помочь в установлении безопасности на восточном фланге. Об этом сказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью TVP Info.
"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолётов Apache. Abrams вместе с Apache сформируют заслон, который закроет Брестские ворота", — пояснил он.
По мнению польского министра обороны, американская техника станет "непреодолимой преградой" для возможных вражеских атак на польско-белорусской границе. При этом под Брестскими воротами понимается участок местности в 80 километров между реками Нарев и Буг. Блащак допустил, что потребуются и другие партии иностранного оружия.
Также сообщалось, что Польша намерена создать оперативную боевую группировку на границе с Белоруссией, которая станет резервом и будет использована при ухудшении ситуации на границе. При этом премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в "атаках" на страну при помощи мигрантов.
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