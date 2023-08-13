В Польше заявили об атаках РФ и Белоруссии, "цинично использующих" для этого мигрантов
Премьер Польши Моравецкий обвинил РФ и Белоруссию в потоках мигрантов в страну
Россия и Белоруссия объединились, чтобы нападать на польскую территорию при помощи мигрантов. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Польша уже более двух лет подвергается нападениям на своей восточной границе с Белоруссией. Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь ЕС", — пояснил он.
По его словам, Москва и Минск "цинично используют" беженцев, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше, а также в целом в ЕС. Моравецкий добавил, что за этот год совершено уже свыше 16 тысяч попыток нелегально пересечь польскую границу, которая также является рубежами ЕС и НАТО. Поэтому, по его мнению, сдерживание натиска мигрантов — это приоритет в политике страны.
Ранее Генеральное командование польских вооружённых сил заявило, что Польша на границе с Белоруссией разместила снайперов. Якобы Минск специально отправляет туда нелегальных мигрантов, у которых есть оборудование для взлома ограждения. Также там рассказали, что нелегалы "вооружены" камнями, кирпичами и брусчаткой для нападения на польских пограничников.
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