Регион

Уведомления отключены

13 августа, 08:06

В Польше заявили об атаках РФ и Белоруссии, "цинично использующих" для этого мигрантов

Премьер Польши Моравецкий обвинил РФ и Белоруссию в потоках мигрантов в страну

Россия и Белоруссия объединились, чтобы нападать на польскую территорию при помощи мигрантов. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Польша уже более двух лет подвергается нападениям на своей восточной границе с Белоруссией. Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь ЕС", — пояснил он.

По его словам, Москва и Минск "цинично используют" беженцев, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше, а также в целом в ЕС. Моравецкий добавил, что за этот год совершено уже свыше 16 тысяч попыток нелегально пересечь польскую границу, которая также является рубежами ЕС и НАТО. Поэтому, по его мнению, сдерживание натиска мигрантов — это приоритет в политике страны.

В Белоруссии назвали жёстко натянутой ситуацию на границе с Польшей

В Белоруссии назвали жёстко натянутой ситуацию на границе с Польшей

Ранее Генеральное командование польских вооружённых сил заявило, что Польша на границе с Белоруссией разместила снайперов. Якобы Минск специально отправляет туда нелегальных мигрантов, у которых есть оборудование для взлома ограждения. Также там рассказали, что нелегалы "вооружены" камнями, кирпичами и брусчаткой для нападения на польских пограничников.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров