В Польше заявили об атаках РФ и Белоруссии, "цинично использующих" для этого мигрантов

Россия и Белоруссия объединились, чтобы нападать на польскую территорию при помощи мигрантов. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Польша уже более двух лет подвергается нападениям на своей восточной границе с Белоруссией. Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь ЕС", — пояснил он.

По его словам, Москва и Минск "цинично используют" беженцев, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше, а также в целом в ЕС. Моравецкий добавил, что за этот год совершено уже свыше 16 тысяч попыток нелегально пересечь польскую границу, которая также является рубежами ЕС и НАТО. Поэтому, по его мнению, сдерживание натиска мигрантов — это приоритет в политике страны.