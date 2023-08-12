В Белоруссии назвали жёстко натянутой ситуацию на границе с Польшей
Глава Брестской области: На границе с Польшей складывается натянутая ситуация
Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил, что на границе с Польшей складывается жёстко натянутая ситуация. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентами телеканала "Беларусь 1".
"Сегодня эскалация со стороны Польши на границе Беларуси чётко видна — она идёт искусственная. Не сказать, что они собираются вот-вот напасть, но стремятся показать зубы, бряцают оружием… Просто жёстко натянутая ситуация, не более того", — рассказал чиновник.
Губернатор Гродненской области Владимир Караник в свою очередь в беседе с журналистами отметил, что ситуация на границе с Польшей контролируемая. По его словам, провокации со стороны Варшавы больше происходят в информационном поле.
Напомним, в начале августа министр обороны Польши Мариуш Блащак приказал усилить войска на границе с Белоруссией. Причиной стало якобы пересечение границы воздушного пространства республики. После этого МИД Белоруссии вызвал посла Польши. В Минске предостерегли соседей от попыток использовать ситуацию как предлог для наращивания военного контингента в приграничной зоне. Также там опровергли пролёт вертолётов охраны президента Александра Лукашенко над Польшей.
ТАСС / AP