В Белоруссии назвали жёстко натянутой ситуацию на границе с Польшей

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил, что на границе с Польшей складывается жёстко натянутая ситуация. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентами телеканала "Беларусь 1".

"Сегодня эскалация со стороны Польши на границе Беларуси чётко видна — она идёт искусственная. Не сказать, что они собираются вот-вот напасть, но стремятся показать зубы, бряцают оружием… Просто жёстко натянутая ситуация, не более того", — рассказал чиновник.