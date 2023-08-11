Во Франции предупредили о третьей мировой войне из-за "безумного" шага Польши
Филиппо: Переброска войск Польши к границе Белоруссии грозит мировой войной
Отправка военных Польши на границу с Белоруссией может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие! Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней", — написал политик в "Твиттере".
Филиппо добавил, что "сумасшедшие" поляки стремятся к новой мировой войне, и призвал остановить их.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак приказал усилить войска на границе с Белоруссией. Причиной стало якобы пересечение границ воздушного пространства республики. После этого МИД Белоруссии вызвал посла Польши. В Минске предостерегли соседей от попыток использовать ситуацию как предлог для наращивания военного контингента в приграничной зоне. Также там опровергли пролёт вертолётов охраны президента Александра Лукашенко над Польшей.
ТАСС / EPA