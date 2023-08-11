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11 августа, 04:38

Во Франции предупредили о третьей мировой войне из-за "безумного" шага Польши

Филиппо: Переброска войск Польши к границе Белоруссии грозит мировой войной

Отправка военных Польши на границу с Белоруссией может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие! Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней", — написал политик в "Твиттере".

Филиппо добавил, что "сумасшедшие" поляки стремятся к новой мировой войне, и призвал остановить их.

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак приказал усилить войска на границе с Белоруссией. Причиной стало якобы пересечение границ воздушного пространства республики. После этого МИД Белоруссии вызвал посла Польши. В Минске предостерегли соседей от попыток использовать ситуацию как предлог для наращивания военного контингента в приграничной зоне. Также там опровергли пролёт вертолётов охраны президента Александра Лукашенко над Польшей.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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