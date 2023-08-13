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13 августа, 10:51

Польша создаёт новую воинскую часть вблизи границы с Белоруссией

Глава Минобороны Польши заявил о создании группировки на границе с Белоруссией

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании оперативной группировки на границе с Белоруссией.

"Я решил создать оперативную группировку для выполнения операции Rengaw вблизи границы с Белоруссией", — приводит его слова агентство PAP.

Блащак объяснил, что группировка носит учебно-оборонительный характер и будет заниматься обучением польских военных в Подляском воеводстве вблизи границы, а также созданием резерва на случай ухудшения ситуации. При этом он отметил, что в настоящее время польская граница находится под угрозой: наблюдаются продолжающееся давление и нелегальные попытки мигрантов проникнуть в страну.

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Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов в страну. По его словам, Москва и Минск совместно придумали план, чтобы дестабилизировать не только Польшу, но и весь Евросоюз, якобы только за этот год было совершено более 16 тысяч попыток нелегально пересечь границу, которая также является рубежами ЕС и НАТО.

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Николь Вербер
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