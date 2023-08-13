Польша создаёт новую воинскую часть вблизи границы с Белоруссией

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании оперативной группировки на границе с Белоруссией.

"Я решил создать оперативную группировку для выполнения операции Rengaw вблизи границы с Белоруссией", — приводит его слова агентство PAP.

Блащак объяснил, что группировка носит учебно-оборонительный характер и будет заниматься обучением польских военных в Подляском воеводстве вблизи границы, а также созданием резерва на случай ухудшения ситуации. При этом он отметил, что в настоящее время польская граница находится под угрозой: наблюдаются продолжающееся давление и нелегальные попытки мигрантов проникнуть в страну.