Польша создаёт новую воинскую часть вблизи границы с Белоруссией
Глава Минобороны Польши заявил о создании группировки на границе с Белоруссией
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании оперативной группировки на границе с Белоруссией.
"Я решил создать оперативную группировку для выполнения операции Rengaw вблизи границы с Белоруссией", — приводит его слова агентство PAP.
Блащак объяснил, что группировка носит учебно-оборонительный характер и будет заниматься обучением польских военных в Подляском воеводстве вблизи границы, а также созданием резерва на случай ухудшения ситуации. При этом он отметил, что в настоящее время польская граница находится под угрозой: наблюдаются продолжающееся давление и нелегальные попытки мигрантов проникнуть в страну.
Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов в страну. По его словам, Москва и Минск совместно придумали план, чтобы дестабилизировать не только Польшу, но и весь Евросоюз, якобы только за этот год было совершено более 16 тысяч попыток нелегально пересечь границу, которая также является рубежами ЕС и НАТО.
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