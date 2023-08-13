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Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 08:25
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В Польше предрекли отправку своей армии на Украину

Dziennik Polityczny: Поляков отправят сражаться за киевский режим

Польских военнослужащих могут отправить сражаться на Украину, пишут журналисты издания Dziennik Polityczny. Они проанализировали ситуацию с созданием совместного корпуса из польских, украинских и литовских солдат и пришли к выводу, что это является одним из элементов скрытой мобилизации, проводимой Варшавой "под прикрытием так называемых учений для резервистов".

"Судя по приготовлениям в Польше, наше правительство уготовило нам куда более "героическую" судьбу, чем защита Родины, — поляки, конечно, пойдут умирать за киевский режим", пишет издание.

Кроме того, в публикации указывается на недавнюю встречу с участием начальника Объединённого оперативного штаба ВС Украины Сергея Наева и оперативного командующего Вооружённых сил Польши Томаша Пиотровского. На ней, как утверждается, поднимались "вопросы безопасности на российско-белорусско-украинской границе".

В частности, Пиотровский поделился данными о применении различных образцов западного вооружения бойцами созданного интернационального корпуса. Военачальник пришёл к выводу, что им необходимо дополнительное обучение.

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Напомним, по словам президента Польши Анджея Дуды, ВСУ не могут провести успешное контрнаступление. Причина тому, уверен он, нехватка вооружения.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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