Власти Польши готовы отправить военных на Украину для противостояния с Россией. Такое мнение высказал обозреватель Myśl Polska Михал Радзиковский.

"Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя "защиты родины" от мнимой российской угрозы", — отметил публицист.

По его словам, для действующего варшавского режима не имеет значения количество погибших. Также Радзиковский подчеркнул, что использование действующим варшавским режимом патриотического нарратива не имеет ничего общего с реальными национальными интересами страны.