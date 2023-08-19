"Нет сомнений": В Польше заявили о готовности воевать с Россией
Myśl Polska: Власти Польши без сомнений отправят солдат воевать с Россией
Власти Польши готовы отправить военных на Украину для противостояния с Россией. Такое мнение высказал обозреватель Myśl Polska Михал Радзиковский.
"Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя "защиты родины" от мнимой российской угрозы", — отметил публицист.
По его словам, для действующего варшавского режима не имеет значения количество погибших. Также Радзиковский подчеркнул, что использование действующим варшавским режимом патриотического нарратива не имеет ничего общего с реальными национальными интересами страны.
Ранее другой обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич заявил, что массовые закупки Польшей наступательного вооружения свидетельствуют о подготовке Варшавы к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Вместе с тем он отметил, что власти республики забывают о негативном опыте Киева, чересчур полагавшегося на западные вооружения.
ТАСС / EPA