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19 августа, 00:22

"Нет сомнений": В Польше заявили о готовности воевать с Россией

Myśl Polska: Власти Польши без сомнений отправят солдат воевать с Россией

Власти Польши готовы отправить военных на Украину для противостояния с Россией. Такое мнение высказал обозреватель Myśl Polska Михал Радзиковский.

"Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя "защиты родины" от мнимой российской угрозы", — отметил публицист.

По его словам, для действующего варшавского режима не имеет значения количество погибших. Также Радзиковский подчеркнул, что использование действующим варшавским режимом патриотического нарратива не имеет ничего общего с реальными национальными интересами страны.

На Киев: Когда Польша вступит в войну с Россией на Украине

На Киев: Когда Польша вступит в войну с Россией на Украине

Ранее другой обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич заявил, что массовые закупки Польшей наступательного вооружения свидетельствуют о подготовке Варшавы к войне на фоне неминуемого поражения Украины. Вместе с тем он отметил, что власти республики забывают о негативном опыте Киева, чересчур полагавшегося на западные вооружения.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Никита Никонов

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