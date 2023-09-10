Польским властям грозит трибунал в случае победы оппозиции на выборах
Оппозиция Польши пообещала отдать под трибунал власти страны при победе на выборах
Оппозиционная партия Польши "Гражданская платформа" пообещала народу страны отдать под трибунал президента, премьера и других чиновников в случае своей победы на парламентских выборах. Об этом сообщает польское издание Polityka.
Журналисты пишут, что в предвыборной программе оппозиционеров, присутствует пункт, который называется "Привлечение ответственности правительства PiS" (правящая партия Польши "Право и справедливость"). В список лиц, которых оппозиционные силы намерены предать трибуналу, входят глава государства Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, генеральный прокурор Збигнев Зибро и другие высокопоставленные чиновники.
По данным социологических опросов, "Гражданская платформа" отстает по рейтингу от правящей партии примерно на десять процентов. Выборы в Польше пройдут 15 октября, после чего в стране будет сформировано новое правительство.
Ранее Лайф писал, что Польша активно использует тему Сувалкского коридора, чтобы ввести своих военных на территорию Литвы. Такое мнение высказал заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооружённых сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.
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