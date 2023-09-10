Польским властям грозит трибунал в случае победы оппозиции на выборах

Оппозиционная партия Польши "Гражданская платформа" пообещала народу страны отдать под трибунал президента, премьера и других чиновников в случае своей победы на парламентских выборах. Об этом сообщает польское издание Polityka.

Журналисты пишут, что в предвыборной программе оппозиционеров, присутствует пункт, который называется "Привлечение ответственности правительства PiS" (правящая партия Польши "Право и справедливость"). В список лиц, которых оппозиционные силы намерены предать трибуналу, входят глава государства Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, генеральный прокурор Збигнев Зибро и другие высокопоставленные чиновники.

По данным социологических опросов, "Гражданская платформа" отстает по рейтингу от правящей партии примерно на десять процентов. Выборы в Польше пройдут 15 октября, после чего в стране будет сформировано новое правительство.