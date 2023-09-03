Польшу уличили в намерении ввести войска в Литву
Богодель: Польша использует тему Сувалкского коридора, чтобы войти в Литву
Польша активно использует тему Сувалкского коридора, чтобы ввести своих военных на территорию Литвы. Такое мнение в беседе с телеканалом СТВ высказал заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооружённых сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.
В беседе с телеканалом он напомнил, что Сувалкский коридор проходит не только по территории Польши, "где одни болота", а также несколько северо-западнее Литвы.
"И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти потом в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край якобы под эгидой защиты этого края", — предположил Богодель.
Ранее Лайф рассказывал, что Польша хочет сформировать сапёрный батальон и разместить его в городе Августов в Сувалкском коридоре, который находится между Белоруссией и Калининградской областью РФ.
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