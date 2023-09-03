Польшу уличили в намерении ввести войска в Литву

Польша активно использует тему Сувалкского коридора, чтобы ввести своих военных на территорию Литвы. Такое мнение в беседе с телеканалом СТВ высказал заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооружённых сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.

В беседе с телеканалом он напомнил, что Сувалкский коридор проходит не только по территории Польши, "где одни болота", а также несколько северо-западнее Литвы.

"И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти потом в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край якобы под эгидой защиты этого края", — предположил Богодель.