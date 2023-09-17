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17 сентября, 03:04

В НАТО признали, что запросы Киева по оружию превышают возможности альянса

Адмирал Бауэр: Запросы Киева по оружию превышают возможности НАТО

Запасы Киева по оружию намного превышают производственные возможности НАТО. Об этом сообщил глава военного комитета Североатлантического альянса, адмирал Роб Бауэр.

"Объёмы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны. Масштабы и объёмы используемой продукции выходят за рамки наших производственных возможностей", — заявил адмирал на ежегодной конференции начальников генштабов стран блока в Норвегии.

По словам адмирала, странам НАТО, которые решили поставлять оружие и боеприпасы Украине, не мешало бы поразмыслить о рисках для безопасности как своей, так и военного блока, которые вытекают из этого решения.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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