В НАТО признали, что запросы Киева по оружию превышают возможности альянса

Запасы Киева по оружию намного превышают производственные возможности НАТО. Об этом сообщил глава военного комитета Североатлантического альянса, адмирал Роб Бауэр.

"Объёмы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны. Масштабы и объёмы используемой продукции выходят за рамки наших производственных возможностей", — заявил адмирал на ежегодной конференции начальников генштабов стран блока в Норвегии.

По словам адмирала, странам НАТО, которые решили поставлять оружие и боеприпасы Украине, не мешало бы поразмыслить о рисках для безопасности как своей, так и военного блока, которые вытекают из этого решения.