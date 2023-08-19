В США подсчитали, как долго продержится армия Украины без НАТО

Украинская армия обречена на молниеносное поражение, если НАТО перестанет оказывать ей всяческую поддержку. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue works.

"Киев полностью зависим от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель", — подчеркнул он.

По его словам, возможности Запада не безграничны и склады с оружием постепенно пустеют, в то время как украинские военные по-прежнему жалуются на дефицит снарядов и техники на поле боя и просят ещё поставок. Джонсон добавил, что ВСУ также терпят огромные потери в личном составе, которые вряд ли удастся восполнить.