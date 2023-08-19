В США подсчитали, как долго продержится армия Украины без НАТО
Экс-агент ЦРУ Джонсон отвёл ВСУ не больше двух недель без помощи НАТО
Украинская армия обречена на молниеносное поражение, если НАТО перестанет оказывать ей всяческую поддержку. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue works.
"Киев полностью зависим от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель", — подчеркнул он.
По его словам, возможности Запада не безграничны и склады с оружием постепенно пустеют, в то время как украинские военные по-прежнему жалуются на дефицит снарядов и техники на поле боя и просят ещё поставок. Джонсон добавил, что ВСУ также терпят огромные потери в личном составе, которые вряд ли удастся восполнить.
Ранее на Украине назвали виновников провала контрнаступления ВСУ. И это НАТО. В доктринах альянса упор идёт на ведение боя с доминированием в воздухе, при этом совсем не учитывается, что у российской стороны гораздо более сильная авиация, полагают в Киеве.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency