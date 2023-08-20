НАТО отказалось от надежд: Британский полковник преподнёс Киеву неприятные новости

Североатлантический альянс перестал верить в победу Украины на поле боя. Об этом в материале для издания The Telegraph сообщил отставной полковник британской армии Ричард Кемп.

Таким заявлением офицер прокомментировал недавнее высказывание главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена. Ранее он намекнул Киеву на необходимость отказаться от освобождённых Россией территорий для присоединения к блоку.

"Похоже, что НАТО отказалось от надежд на победу Украины", — пришёл к выводу Кемп.

По мнению полковника в отставке, в настоящее время Коллективный Запад находится в шаге от "признания поражения". Йенссен же описал сценарий разрешения украинского кризиса, который может оказаться приемлемым для США и их союзников, подытожил Кемп.