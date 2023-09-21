На Западе в выступлении Зеленского в ООН увидели "глубокое отчаяние"

Попытка Владимира Зеленского в ходе выступлений на Генассамблее ООН давить на эмоции международного сообщества говорит о том, что политик сейчас находится в глубоком отчаянии. Таким мнением поделился бывший агент британской спецслужбы MI6 Аластер Крук.

"Зеленский в глубоком отчаянии. Пытается апеллировать к эмоциям, чтобы выбить больше денег и оружия для Украины", — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Экс-агент отметил, что Зеленский по-прежнему уверен в своей способности разжалобить Запад и убедить элиту пересмотреть позицию по вопросу помощи Киеву. Однако, по мнению эксперта, ему вряд ли удастся повлиять на Конгресс США, ведь именно там в последнее время растут сомнения относительно дальнейшей поддержки ВСУ.