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21 сентября, 16:40

Конгрессмены призвали Байдена отчитаться за отданные Киеву миллиарды

В США 29 законодателей выступили против выделения $24 млрд на помощь Киеву

Законодатели США призвали отменить запрос Белого дома на выделение 24 миллиардов долларов на помощь Киеву. Сначала в Конгрессе просят объяснить, куда были потрачены предыдущие деньги. Сенаторы стремятся узнать, к каким целям стремится Вашингтон. 23 конгрессмена и шесть сенаторов подписали соответствующее послание к президенту США Джо Байдену и Белому дому.

"Американцы заслуживают знать, на что были направлены их средства. Как идёт контрнаступление? Стали ли украинцы сколько-нибудь ближе к победе, чем были шесть месяцев назад. Какова наша стратегия и каков план президента по выходу? Что администрация считает победой на Украине?" — отметили в письме, которое опубликовал сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Конгрессмены выступили против дополнительных расходов в помощь Украине, пока не получат ответы на свои вопросы.

Маккарти после встречи с Зеленским отказался гарантировать пакет помощи Киеву на $24 млрд

Маккарти после встречи с Зеленским отказался гарантировать пакет помощи Киеву на $24 млрд

Ранее администрация президента США запросила у Конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на помощь Украине, из которых 13 миллиардов — на военные нужды. К слову, в общей сложности Соединённые Штаты потратили на Киев уже почти 111 миллиардов долларов.

Дарья Нарыкова
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