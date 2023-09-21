Конгрессмены призвали Байдена отчитаться за отданные Киеву миллиарды

Законодатели США призвали отменить запрос Белого дома на выделение 24 миллиардов долларов на помощь Киеву. Сначала в Конгрессе просят объяснить, куда были потрачены предыдущие деньги. Сенаторы стремятся узнать, к каким целям стремится Вашингтон. 23 конгрессмена и шесть сенаторов подписали соответствующее послание к президенту США Джо Байдену и Белому дому.

"Американцы заслуживают знать, на что были направлены их средства. Как идёт контрнаступление? Стали ли украинцы сколько-нибудь ближе к победе, чем были шесть месяцев назад. Какова наша стратегия и каков план президента по выходу? Что администрация считает победой на Украине?" — отметили в письме, которое опубликовал сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Конгрессмены выступили против дополнительных расходов в помощь Украине, пока не получат ответы на свои вопросы.