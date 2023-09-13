Стал известен объём расходов Вашингтона на помощь Украине

Соединённые Штаты Америки потратили на помощь Украине уже почти 111 миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.

Документ был подготовлен для группы сенаторов-республиканцев, затребовавших отчёт о расходах на Украину ещё в январе. Из него следует, что на военную, экономическую и гуманитарную помощь израсходовано уже 101,19 миллиарда долларов из выделенных 110,97 миллиарда. Также в августе администрация президента Байдена запросила у Конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов, из которых 13 миллиардов — на военные нужды.