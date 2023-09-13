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12 сентября, 22:41

Стал известен объём расходов Вашингтона на помощь Украине

Fox News: США выделили на помощь Украине уже свыше 110 млрд долларов

Соединённые Штаты Америки потратили на помощь Украине уже почти 111 миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.

Документ был подготовлен для группы сенаторов-республиканцев, затребовавших отчёт о расходах на Украину ещё в январе. Из него следует, что на военную, экономическую и гуманитарную помощь израсходовано уже 101,19 миллиарда долларов из выделенных 110,97 миллиарда. Также в августе администрация президента Байдена запросила у Конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов, из которых 13 миллиардов — на военные нужды.

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А ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов. В него входит оборудование для усиления средств ПВО, артиллерийские боеприпасы и другие средства.

Обложка ©

t.me / Генштаб ВСУ

Лариса Сафронова
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