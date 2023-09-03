В Минобороны Украины озвучили объём помощи Запада с начала СВО

Украина с февраля 2022 года получила 100 миллиардов долларов помощи от западных союзников, сообщил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, только Вашингтон отправил Киеву "уже под 60" миллиардов долларов.

"Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи. Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов долларов", — цитирует Резникова агентство "Укринформ".

На покупку военной техники также выделяются деньги из госбюджета. При этом, как утверждает украинский министр, большая часть средств идёт на денежное довольствие военнослужащих, а также на выплаты компенсаций.