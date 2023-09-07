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7 сентября, 20:10

Пентагон закупит для Киева снаряды и оборудование для ПВО

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 600 млн долларов

Украине будет выделена новая военная помощь на 600 млн долларов. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По её словам, в пакет входят оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства. Кроме того, согласно опубликованной справке, в состав войдут снаряды для HIMARS, снаряды калибра 105 миллиметров, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования территории. Оно будет закуплено у представителей промышленности или партнёров.

Пентагон уверен, что ВСУ будут ответственно применять снаряды с ураном

Пентагон уверен, что ВСУ будут ответственно применять снаряды с ураном

Ранее Пентагон объявил, что передаст Украине снаряды с обеднённым ураном и танки Abrams. Они войдут в очередной пакет военной помощи на 175 миллионов долларов.

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X / U.S. Army

Артур Лапсаков
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