Пентагон закупит для Киева снаряды и оборудование для ПВО

По её словам, в пакет входят оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства. Кроме того, согласно опубликованной справке, в состав войдут снаряды для HIMARS, снаряды калибра 105 миллиметров, средства радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования территории. Оно будет закуплено у представителей промышленности или партнёров.