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6 сентября, 19:07

Пентагон уверен, что ВСУ будут ответственно применять снаряды с ураном

Соединённые Штаты не сомневаются, что Вооружённые силы Украины будут применять снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams ответственно. Соответствующее заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Представитель ведомства напомнила, что такие боеприпасы используются танкистами армии США в стандартном порядке. ВСУ смогут перенять этот опыт после получения американских бронемашин, подчеркнула она.

"И если они будут включены в пакет помощи сегодня или в предстоящие недели, мы полностью уверены, что украинцы будут применять их ответственно", — сообщила Сингх CNN.

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Намерения снабдить ВСУ 120-мм бронебойными снарядами с обеднённым ураном Пентагон подтвердил 6 сентября. Также в новый пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийских орудий. По мнению российского политолога Георгия Фёдорова, поставка на Украину БОПС с радиоактивным веществом станет актом международного терроризма.

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U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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