Пентагон уверен, что ВСУ будут ответственно применять снаряды с ураном
Соединённые Штаты не сомневаются, что Вооружённые силы Украины будут применять снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams ответственно. Соответствующее заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Представитель ведомства напомнила, что такие боеприпасы используются танкистами армии США в стандартном порядке. ВСУ смогут перенять этот опыт после получения американских бронемашин, подчеркнула она.
"И если они будут включены в пакет помощи сегодня или в предстоящие недели, мы полностью уверены, что украинцы будут применять их ответственно", — сообщила Сингх CNN.
Намерения снабдить ВСУ 120-мм бронебойными снарядами с обеднённым ураном Пентагон подтвердил 6 сентября. Также в новый пакет помощи войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийских орудий. По мнению российского политолога Георгия Фёдорова, поставка на Украину БОПС с радиоактивным веществом станет актом международного терроризма.