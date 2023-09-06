Пентагон уверен, что ВСУ будут ответственно применять снаряды с ураном

Соединённые Штаты не сомневаются, что Вооружённые силы Украины будут применять снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams ответственно. Соответствующее заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Представитель ведомства напомнила, что такие боеприпасы используются танкистами армии США в стандартном порядке. ВСУ смогут перенять этот опыт после получения американских бронемашин, подчеркнула она.

"И если они будут включены в пакет помощи сегодня или в предстоящие недели, мы полностью уверены, что украинцы будут применять их ответственно", — сообщила Сингх CNN.