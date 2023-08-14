Регион

Уведомления отключены

14 августа, 17:22

Javelin, TOW и HIMARS: Пентагон рассекретил содержание нового пакета помощи ВСУ на $200 млн

Пентагон опубликовал список вооружения в новом пакете помощи ВСУ на $200 млн

<p>Обложка © ТАСС / ZUMA </p>

Обложка © ТАСС / ZUMA

Пентагон опубликовал подробный список вооружения, которое выделяется Украине в рамках нового пакета помощи на 200 млн долларов. В него входят снаряды натовского калибра, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, а также водовозы. Список выглядит так:

  • ракеты для Patriot и реактивной системы залпового огня HIMARS
  • артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм
  • танковые снаряды калибра 120 мм
  • противотанковые ракетные системы Javelin и TOW
  • 37 тактических тягачей
  • 58 водовозов
  • более 12 миллионов патронов и гранат
  • комплексы для разминирования, снаряды для расчистки препятствий и запчасти для техники
Блинкен объявил о передаче Киеву нового пакета вооружений на $200 млн

Блинкен объявил о передаче Киеву нового пакета вооружений на $200 млн

А 20 июля СМИ сообщили, что украинская армия начала применять кассетные боеприпасы, полученные от США. Киев использует их в том числе для обстрела городов, в частности Донецка, от чего погибают мирные граждане и страдает невоенная инфраструктура. При этом украинский президент Владимир Зеленский уверял, что кассетные бомбы будут применяться только по военным целям.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров