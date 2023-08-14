Пентагон опубликовал подробный список вооружения, которое выделяется Украине в рамках нового пакета помощи на 200 млн долларов. В него входят снаряды натовского калибра, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, а также водовозы. Список выглядит так: