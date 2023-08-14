Пентагон рассекретил содержание нового пакета помощи ВСУ на $200 млн
Пентагон опубликовал список вооружения в новом пакете помощи ВСУ на $200 млн
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Пентагон опубликовал подробный список вооружения, которое выделяется Украине в рамках нового пакета помощи на 200 млн долларов. В него входят снаряды натовского калибра, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, а также водовозы. Список выглядит так:
- ракеты для Patriot и реактивной системы залпового огня HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм;
- танковые снаряды калибра 120 мм;
- противотанковые ракетные системы Javelin и TOW;
- 37 тактических тягачей;
- 58 водовозов;
- более 12 миллионов патронов и гранат;
- комплексы для разминирования, снаряды для расчистки препятствий и запчасти для техники.
А 20 июля СМИ сообщили, что украинская армия начала применять кассетные боеприпасы, полученные от США. Киев использует их в том числе для обстрела городов, в частности Донецка, от чего погибают мирные граждане и страдает невоенная инфраструктура. При этом украинский президент Владимир Зеленский уверял, что кассетные бомбы будут применяться только по военным целям.