ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 августа 2023, 17:22
4861

Пентагон рассекретил содержание нового пакета помощи ВСУ на $200 млн

Пентагон опубликовал список вооружения в новом пакете помощи ВСУ на $200 млн

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Пентагон опубликовал подробный список вооружения, которое выделяется Украине в рамках нового пакета помощи на 200 млн долларов. В него входят снаряды натовского калибра, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, а также водовозы. Список выглядит так:

  • ракеты для Patriot и реактивной системы залпового огня HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм;
  • танковые снаряды калибра 120 мм;
  • противотанковые ракетные системы Javelin и TOW;
  • 37 тактических тягачей;
  • 58 водовозов;
  • более 12 миллионов патронов и гранат;
  • комплексы для разминирования, снаряды для расчистки препятствий и запчасти для техники.
Блинкен объявил о передаче Киеву нового пакета вооружений на $200 млн
Блинкен объявил о передаче Киеву нового пакета вооружений на $200 млн

А 20 июля СМИ сообщили, что украинская армия начала применять кассетные боеприпасы, полученные от США. Киев использует их в том числе для обстрела городов, в частности Донецка, от чего погибают мирные граждане и страдает невоенная инфраструктура. При этом украинский президент Владимир Зеленский уверял, что кассетные бомбы будут применяться только по военным целям.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar